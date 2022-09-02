贝克汉为卡达拍宣传 遭人权运动人士抨击

（法新社伦敦1日电） 尽管本届世界杯足球赛东道主卡达在LGBTQ和妇女权益方面的纪录令人担忧，英国前足球巨星贝克汉仍为卡达宣传，并盛赞卡达是「完美」的旅游地点，今天遭人权运动人士抨击。

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在卡达旅游局网站上发布的一系列影片中，曾效力于英超曼联（Manchester United）和西甲皇家马德里（Real Madrid）中场的「黄金右脚」贝克汉（David Beckham）欣赏当地的艺术并大啖美食，还参观一处沙漠营地，惊叹道：「这对我来说太完美了！」

国际特赦组织（Amnesty International）英国分部优先活动负责人贾肯斯（Felix Jakens）表示，这些广告「只是关于卡达华而不实且正面的最新影片，而且有贝克汉露脸」。

总部位于伦敦的国际特赦组织痛斥贝克汉「没有提及该国令人震惊的人权纪录」。

贝克汉在宣传片中说这个阿拉伯国家「真的是个不可思议的地方，可以稍作停留几天」。他还说：「我迫不及待想带我孩子回来，旧地重游。」

据报导，贝克汉去年签署一项价值1.5亿英镑（约新台币53亿元）协议，担任卡达的形象大使，为这个天然气资源丰富的海湾国家宣传。卡达是今年世界杯的主办国。

贾肯斯呼吁贝克汉利用自己的「独特形象」，让世人关注数以万计移工在耗资数十亿美元的数个场馆工作所面临的「可怕虐待」。

© 2022 AFP