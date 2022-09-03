巴基斯坦水灾农损严重 农民无助盼真主垂救

（法新社巴基斯坦萨姆罕班布罗3日电） 巴基斯坦近来降下较往常多出10倍雨量，目前的大洪水使得国土1/3面积遭到淹没，当地农民仍在细数洪患造成的损失，但产生的长期影响已明白可见。

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巴基斯坦信德省（Sindh）农民班布罗（Ashraf Ali Bhanbro）说，「我们已经回到50年前」。他种植了2500英亩的棉花和甘蔗且即将收成，如今毁于一旦。

由于目前雨季降下空前雨量，造成世纪大洪水，使得全国有逾3300万人受灾，至少1265人丧生，其中包括441名孩童，灾情最严重的地区之一就是巴国南部信德省。

印度河（Indus River）将信德省一分为二，河流两岸数千年来农耕发达，当地出现灌溉系统可追溯到公元前4000年。

信德省已降下空前雨量，积水无法排除，因为印度河已达满水位，若干河段也出现决堤。除非遭到淹没的农地能将积水排除，否则农民就无法种植冬麦，而冬麦对巴基斯坦的粮食安全攸关重大。

巴基斯坦多年来小麦产量都得以自给自足，但比较晚近也仰赖进口以确保粮仓满盈，这是巴国的战略储备之一。

不过巴国几乎无力大规模进口粮食，即使如同目前讨论般地购买俄罗斯降价的谷物亦然。

同时巴国积欠了大笔外债，上个月虽成功说服国际货币基金（IMF）恢复融资，但金额不足以支付外债利息，遑论估计达100亿美元的灾后重建工作。

某些地方放眼望去都是一片水乡泽国，棉花田泡在水中，棉花叶已呈现棕色，几乎看不到任何棉铃存留。蒙受损失的不仅是农民，供应链的每一个环节都受创。

无助的感觉铺天盖地，农民迪诺（Dinno）希望上天垂怜，他说：「我们仰望真主，他才是终极的救世主。」

© 2022 AFP