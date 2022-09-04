密西西比州首府自来水危机延续近1星期 民众改用瓶装水度日

（法新社杰克逊3日综合外电报导）美国密西西比州首府杰克逊（Jackson）水厂处理系统遭洪水破坏，在许多市民没有干净自来水可饮用情况下，疲于奔命的军人投入救援行列，以堆高机和挖土机分发瓶装水。

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杰克逊当地8成居民为非裔，贫困现象十分普遍，多年来碰过无数次大大小小的水危机，但这一次特别严重，许多居民近一周来无干净水源可用。

这是因为连续多日的洪灾打断一座重要但老旧的水处理厂作业，导致当居民打开水龙头，流出来的是水压不够、黄浊，且就算煮沸也无法饮用的水，

当地情况已获得华府关注。总统拜登承诺将运用联邦资源来协助密西西比州解决这场危机。

当局已经开始着手主要的修缮工作，但眼前民众必须依靠放在一块块栈板上、由堆高机高高叠起的瓶装水度日。

居民在配送中心一次能领两箱水。41岁公车驾驶汤普森（Natina Thompson）说：「我无法按照我喜欢的方式煮饭，也不能按照我喜欢的方式刷牙。」

但她说「她十分感谢」国民兵和其他的人目前提供的协助。

55岁居民琼斯（Mary Jones）说她跑了城里好几个配送中心，好拿到足够的水来协助那些无法出门的年迈邻居。她告诉法新社：「你得为邻居做点牺牲，这是我们密西西比人的精神，我们敦亲睦邻，无论任何情况都会团结互助。」

© 2022 AFP