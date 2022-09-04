微笑教宗若望保禄一世宣福礼 方济各主持弥撒

（法新社梵蒂冈4日电） 天主教教宗方济各今天在梵蒂冈圣伯多禄广场，主持已故「微笑的教宗」若望保禄一世（John Paul I）荣列真福品庆典弥撒，成千上万人参加了这场册封大典。

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包括义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）在内，成千上万人于雷雨中撑着雨伞参加荣列真福品弥撒，这是册封并成为「圣人」之前的一步。

教宗方济各（Pope Francis）在弥撒中表示：「教宗若望保禄带着微笑，传达天主的美善。」他说：「一个有着快乐、安详和微笑脸庞的教会是多么美丽，它从不关起门来，从不硬着心，从不抱怨或怀恨，不生气或不耐烦，不给人难看脸色或耽溺过去。」

圣伯多禄大教堂正面，则悬挂代表已故教宗的壁挂。

若望保禄一世是义大利多洛米蒂（Dolomite）山区一名砌砖工的儿子，1912年10月17日出生在义北城镇卡纳莱达戈尔多（Canale d'Agordo），他本名是阿比诺．鲁西尼（Albino Luciani），担任教宗前曾任威尼斯大主教、枢机主教。

1978年8月26日当选教宗，时年65岁，但同年9月28日，他因心脏病去世，在位仅33天，成为当代天主教教会历史上任职时间最短的教宗。

若望保禄一世也是截至目前，最后一位担任教宗的义大利人。他被认为是一位寻求和睦、谦逊且简朴以及对牧养信徒有着强烈责任感的人。

梵蒂冈在一本荣列真福品的小册子中说：「他愿意对话和倾听，他把牧养访问和与信徒直接接触放在优先位置。」他为教会反对堕胎和避孕进行辩护，同时也寻求改革天主教的治理方式。

若望保禄一世之死引发许多猜测，从自杀，即他似乎不愿担任教宗，到谋杀，据称那些反对其改革教会计划的人，特别是强大的梵蒂冈银行，下了毒手。

传记作家亨宁（Christophe Henning）称，谣言之所以流传，可用其突然去世和梵蒂冈当时「灾难性的沟通方式」来解释。

除了未进行解剖验尸以确定死因，梵蒂冈还发布前后不一和虚假的讯息。例如，他断气后坐在床上、戴着眼镜、手中拿着打字文件的遗体，是被一名修女发现。

然而，梵蒂冈不愿承认其卧室内有女性，因而宣称是他的秘书发现他已去世。亨宁告诉法新社，若望保禄一世无疑是自然死亡，「我们知道他的健康状况很糟」。

另一方面，梵蒂冈于2021年10月宣布承认有一项神迹可归因于若望保禄一世，这让他荣列真福品，这也是成为圣人之前的最后一步。

这项神迹是2011年在阿根廷布宜诺斯艾利斯，一名身患重病的11岁女孩在当地一位神父向这位已故教宗祈祷后突然痊愈。

按天主教会规范，在大多数情况下，需要有第二个神迹获承认，才能使某人成为圣人。

近世教宗被封为圣人的有：若望二十三世（John XXIII，1958-1963年在位）、保禄六世（Paul VI，1963-1978年在位）和若望保禄二世（John Paul II，1978-2005年在位）。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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