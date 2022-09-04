旁白Netflix纪录片　欧巴马勇夺艾美奖

（法新社华盛顿3日电） 美国国家电视艺术与科学院（Television Academy）今天宣布，好莱坞新鲜人欧巴马今天以他在网飞（Netflix）纪录片「全球国家公园大赏」担任旁白的表现，勇夺艾美奖。

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当过两任美国总统的欧巴马拿过2座葛莱美奖，所以他现在只差1座奥斯卡和1座东尼奖（Tony），就能达成所谓的「演艺圈大满贯」（EGOT）。

根据「娱乐周刊」（Entertainment Weekly），过去只有17人完成「演艺圈大满贯」，包括导演梅尔布鲁克斯（Mel Brooks）、非裔谐星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）、已故女星奥黛莉赫本（Audrey Hepburn），以及最近的珍妮佛哈德逊（Jennifer Hudson）。

另一位总统艾森豪（Dwight D. Eisenhower）也曾获艾美奖肯定，但他获颁的是荣誉奖。 欧巴马2017年卸任后，和妻子蜜雪儿各自撰写了回忆录创下销售佳绩，而除了非营利基金会，两人还成立制作公司，与Netflix签订据称价值数千万美元的重大合约。

欧巴马夫妇公司为这家串流媒体制作的第1部纪录片「美国工厂」（American Factory）就赢得奥斯卡最佳纪录片和艾美奖导演奖，但奖项是颁给电影制片人，而不是欧巴马夫妇。

© 2022 AFP