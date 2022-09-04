约旦河西岸以色列巴士遭枪击 5人受伤

（法新社耶路撒冷4日电） 以色列救护人员指出，约旦河西岸一辆以色列巴士今天遭遇枪击，造成5人受伤。

广告 继续浏览后续

以色列非营利的紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）一名护理人员指出：「我们在那辆巴士外看到两名枪击受害者，以色列国防军（IDF）救护人员和现场其他人员当时正对他们进行急救。」

在约旦河西岸（West Bank）占领区北部这起枪击事件中弹的两人仍有意识，经空中后送到以色列北部海法市（Haifa）拉姆巴医院（Rambam hospital）救治。

红色大卫之星表示，遭玻璃碎片击中的另外3人由车辆转送到以色列北部另一间医院救治。

巴士司机工会公布照片显示，遇袭巴士挡风玻璃上布满弹孔。

以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）强调，安全部队「立即展开追捕，并且逮到这起攻击的嫌犯」。

东耶路撒冷（East Jerusalem）占领区上个月也发生锁定以色列巴士的攻击。靠近耶路撒冷旧城（Old City）的那场黎明前攻击造成包括数名美国公民在内8人受伤。经数小时追缉，警方表示有一名嫌犯投案。

自从1967年六日战争（Six Day War）自约旦夺取东耶路撒冷和约旦河西岸以来，以色列就掌控当地至今。

© 2022 AFP