阿根廷不明肺炎4死 卫生官员指向退伍军人症

（法新社布宜诺斯艾利斯3日电） 阿根廷西北部1间诊所近来爆发多起不明原因肺炎病例，样本送验结果指向退伍军人症（Legionnaires' disease）。卫生官员今天表示，目前已有4人丧生。

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卫生部长维佐蒂（Carla Vizzotti）告诉媒体，这4人出现高烧、身体疼痛和呼吸困难等症状，双侧性肺炎的潜在病因经判断为退伍军人症。

8月29日发生首起死亡病例，这些病例全都发生在阿根廷西北部图库曼省（Tucuman）首府圣米格德图库曼（San Miguel de Tucuman）的一间诊所。

最新一起死亡病例发生在今天上午，是一名有慢性病史的48岁男子。另外一名在这间诊所接受手术的70岁妇女也不幸丧生。

图库曼省官员表示，还诊断出另外7名症状病例，这7人都在同家诊所，且几乎都是诊所的人员。

图库曼卫生首长麦迪纳（Luis Medina Ruiz）表示，7人中4人已住院，住院4人中3人接受呼吸器辅助治疗，另外3人因临床症状较不复杂，因此在家居家健康监测。

退伍军人症首次出现在1976年美国退伍军人协会（American Legion）在美国宾州费城的集会。退伍军人症和受污染的水或不清洁的空调系统有关。

当图库曼不明原因肺炎病例发生时，医师曾对患者进行COVID-19（2019冠状病毒疾病）、流感和汉他病毒检测，并已全部排除这些情况。

样本送到了布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）的马尔布兰研究所（Malbran Institute），最后检测结果指向退伍军人症。

卫生首长麦迪纳8月31日表示，毒性和环境因素不能排除。他指出，目前正在对诊所的空调系统进行检查。

维佐蒂表示，当局致力确保诊所的安全性，俾以让病患和诊所工作人员感到安心。

© 2022 AFP