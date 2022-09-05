加拿大发生利刃攻击案 警方：部分受害者是嫌疑犯锁定目标

（法新社渥太华4日电） 加拿大警方表示，萨克其万省两偏远社区今天发生刺杀事件，造成10人死亡15人受伤，部分受害者是嫌疑人锁定的目标，其他人则是遭随机攻击，警方正在多省搜捕2名嫌疑人。

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加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）的布莱克莫尔（Rhonda Blackmore）在记者会上说：「我们在萨克其万省（Saskatchewan）詹姆士史密斯克里民族（James Smith Cree Nation）和韦尔登（Weldon）社区的13个地点找到了10名死者。」

她说：「另有几名受害者受伤，其中15人已被送往各大医院。警方正积极找寻两名嫌疑犯，并在许多案发现场进行调查。」

警方对原住民社区和附近韦尔登镇的「多个地点发生数起刺伤事件」做出回应之际，萨克其万省早上发布危险人员警报。

布莱克莫尔表示，警方在当地时间凌晨5时40分（格林威治时间11时40分）接到电话，称詹姆士史密斯克里民族发生刺伤事件，随后很快又有更多电话通报进一步的刺伤事件。

她说，当局认为「部分受害者是嫌疑人的目标，而其他人则是遭随机攻击，所以目前谈论犯案动机还太过困难」。

警方表示，或许还有其他受害人是自行前往就医。

有人报警说在距离攻击地点约320公里的萨克其万省首府勒吉纳（Regina）看到嫌疑人后，警戒和搜索范围扩大到紧邻的曼尼托巴省（Manitoba）和亚伯达省（Alberta），几乎是欧洲一半面积的广阔地区。

萨克其万省卫生局在声明中告诉法新社，它已启动紧急协议来处理「大量急重症病人」。

© 2022 AFP