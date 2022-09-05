布兰登费雪「重磅」回归 演技精湛奥斯卡呼声高

（法新社威尼斯4日电） 曾以「神鬼传奇」三部曲走红的布兰登费雪回来了！睽违多年后重返大银幕的他在新片中饰演一名患有暴食症的肥胖男子，精湛演技让他成了明年炙手可热的奥斯卡影帝人选。

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在1990年代，布兰登费雪（Brendan Fraser）是享誉全球的好莱坞影星之一，在「森林泰山」（George Of The Jungle）和「神鬼传奇」（The Mummy）等叫好叫座的电影中展露肌肉，给人健美形象，2000年代后期逐渐淡出影坛，作品量锐减。

布兰登费雪沉寂多年后，在新片「鲸」（The Whale，暂译）中诠释一名患有强迫性饮食失调症、体重250公斤的英文老师，试图与17岁女儿修复关系，广受各界好评。

布兰登费雪在威尼斯对记者说：「我必须学习以一种全新的方式走动。」

「我长出我不知道我有的肌肉。当我卸下所有装备时，我甚至感到一丝晕眩，就像你在威尼斯下船时一样。」

这部电影是美国导演戴伦亚洛诺夫斯基（Darren Aronofsky）的最新作品，他2008年曾凭藉「力挽狂澜」（The Wrestler）在威尼斯获得最高荣誉金狮奖，并以「黑天鹅」（Black Swan）、「噩梦挽歌」（Requiem for a Dream）等黑暗、独立制作电影闻名。

随着故事展开，男主角查理病态肥胖的原因浮现，他暴饮暴食与性取向和宗教信仰方面的创伤有关，但他从不让它们影响他对世界的看法。

布兰登费雪说：「查理是我迄今扮演过最英勇的人。他的超能力是看到他人身上的优点，并使他们的优点展现出来。」

戴伦亚洛诺夫斯基说，这是「向世界传递的最重要讯息」。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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