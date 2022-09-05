智利新宪公投未过 总统矢言不放弃制宪

（法新社圣地牙哥4日电） 智利新宪公投今天闯关失败，选民拒绝以新宪法取代已故独裁者皮诺契特统治期间制订的1980年版本宪法，总统柏瑞克矢言会继续努力，改革政治格局。

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目前已开出超过99%选票，反对派以近62%的得票率领先，而赞成派的支持率略高于38%，投票结果超出保守派反对阵营的预期。

支持新宪的左派总统柏瑞克（Gabriel Boric）接受失败，但承诺会「尽我所能，建立一条新的制宪道路」。

他说，人民已经证明「他们支持并重视民主，指望它来克服我们的分歧并取得进步」。

他随后呼吁「所有政治力量，将智利置于任何合法分歧之前，并尽快就新宪法进程的最后期限和参数达成共识」。

根据最近的民调预测，反对派领先赞成派多达10个百分点，投票结果显示，双方得票率差距更大。 智利已故独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）支持者、极右派领导人卡斯特（Jose Antonio Kast）说：「柏瑞克总统：公投失败也是你的失败。」卡斯特去年12月在选举决选中输给柏瑞克。

智利保守政党「独立民主联盟」（UDI）党主席马卡亚（Javier Macaya）虽欢庆新宪公投闯关失败，但他也说，他的政党将履行其致力制定新宪法的承诺。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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