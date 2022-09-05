私人客机坠毁拉脱维亚沿海 机上4人下落不明

（法新社斯德哥尔摩4日电） 瑞典当局指出，一架在奥地利注册且载有4名乘客的私人客机今天原定降落在德国，却偏离航线而坠毁在拉脱维亚沿海，相关救援部门更提到，没看到有人在飞机驾驶舱内。

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这架型号为「赛斯纳 551」（Cessna 551）的飞机从西班牙赫雷斯（Jerez）起飞，原定降落德国科隆（Koln），却偏离航线飞越波罗的海（Baltic Sea）的瑞典领空，然后在晚间8时（格林威治标准时间18时）前坠毁拉脱维亚温次匹尔斯（Ventspils）附近海域。

瑞典搜救行动负责人安东逊（Lars Antonsson）告诉法新社，当这架飞机持续飞越北欧上空时，德国、丹麦和瑞典的战机极力试着跟飞机的机组人员取得联系，「但他们没有看到任何人」。

客机原本相对稳定地飞行，直到靠近拉脱维亚沿海地区，飞行高度便骤降。安东逊指出，飞机在「燃料耗尽时」坠毁。

目前仍不清楚机上4人的国籍。

安东逊还说，拉脱维亚救难队正在坠机现场主导搜救行动，并获得瑞典海岸防卫队飞机和直升机的协助，但「没有发现人类遗骸」。

飞机偏离航线的原因尚未能厘清。拉脱维亚当局也还没对这起空难发表评论。

© 2022 AFP