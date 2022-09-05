索罗门群岛总理：即将解除外国军舰停靠禁令

（法新社威灵顿5日电） 太平洋国家索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天告诉国会，即将取消暂时停止让外国军舰停靠的禁令。

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苏嘉瓦瑞表示，针对这项临时禁令的检讨「进展非常顺利，我们不预期暂时禁令会长时间持续」。

2周前，美国海岸防卫队巡逻艇亨利号（Oliver Henry）请求停泊索罗门群岛迟迟得不到回应后，选择不进入索国首都荷尼阿拉（Honiara）。

英国皇家海军巡逻舰艇史佩舰（HMS Spey）也因停靠申请迟迟等不到回覆，选择离开索罗门群岛海域。

在那之后，苏嘉瓦瑞办公室证实，由于需要检讨批准程序，已暂停所有外国海军军舰造访。

苏嘉瓦瑞今天被问到亨利号事件时表示，亨利号并未被拒绝进入，而是选择在停泊申请「被告知是否核可前即离开我国海域」。

他说，之所以祭出「暂时」禁令，是因为军舰要求造访索罗门群岛的申请「突然增加」。

「许多案例的申请都是在很短时间内提出，大家也都预期所有申请总会获得核准。」

「每项申请都需要适切评估，包括评估对索罗门群岛的利弊。」

他今天告诉国会，现在这项检讨已近完成。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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