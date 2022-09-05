联合国人道援助首长警告：索马利亚饥荒迫在眉睫

（法新社奈洛比5日电） 联合国人道援助事务首长今天警告，饱受干旱蹂躏的索马利亚正处于饥荒边缘，拯救生命的时间已所剩无几。

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联合国负责人道事务与紧急援助的副秘书长葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在索马利亚首都摩加迪休（Mogadishu）的记者会表示：「饥荒已迫在眉睫，我们收到了最后警告。」

葛瑞菲斯说，根据一份即将发布、关于索马利亚粮食和营养问题的报告，有具体证据显示，索国有2个地区将于10月至12月爆发饥荒。

本月1日开始访问索国的葛瑞菲斯说：「过去几天，看到这么多索马利亚人遭遇的痛苦和苦难，我感到十分震惊。」

索马利亚、衣索比亚和肯亚正经历40多年来最严重的干旱。

联合国世界粮食计划署（World Food Programme）上月警告，该地区面临饥荒风险的人数已增加到2200万。

单是在索马利亚，就有780万人面临饥荒危机，约占该国总人口的一半，其中约有100万人被迫逃离家园，以寻找食物和水。

2011年，全球最贫穷国家之一的索马利亚部分地区也曾发生饥荒，当时造成26万人丧生，其中逾半是6岁以下的儿童。（译者：施施/核稿：陈政一）

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