面对创纪录通膨 欧洲央行准备大幅升息

（法新社法兰克福5日电） 继上次会议宣布逾10年来首次升息后，欧洲中央银行（ECB）决策高层已准备在8日再次大幅调高利率，以展现遏制通货膨胀飙涨的决心。

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俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格暴涨，对家庭造成压力，并使消费者物价上涨的步调迭创新高。

欧元区8月通货膨胀率达到9.1%，创下欧元问世以来的历史新高，远高于欧洲央行2%的目标。

荷商安智银行（ING Bank）总体经济部门主管布兹斯基（Carsten Brzeski）表示，欧洲央行会议「唯一的问题」是「要升息50或75个基点（basis point）」。

欧洲央行执行委员施纳贝尔（Isabel Schnabel）8月下旬在在美国怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）举行的全球央行年度研讨会上表示，欧洲央行有必要展现「决心」来遏制物价上涨。

她说，按照这一作法，欧洲央行将「更强力回应当前的通货膨胀，就算面临成长放缓和失业率上升的风险」。

由25名成员组成的欧洲央行管理委员会于7月举行的上次会议，意外升息50个基点，从而结束持续8年的负利率。

施纳贝尔在美国演说时，强调人们需要「信任」欧洲央行将会恢复他们的购买力。

总部位在德国法兰克福（Frankfurt）的欧洲央行已经开始追赶美国和英国央行，这些央行正加快、加大升息以对付通货膨胀。

欧洲央行已抛弃其所发布、限制其行动范围的所谓前瞻指引（forward guidance）。该行总裁拉加德（Christine Lagarde）7月宣布，决策高层现在将「逐次开会」作决定。如此一来，欧洲央行便可追随美国联准会（FED）脚步，将利率调高75个基点。

8月通膨数据出炉后，颇具影响力的德国央行联邦银行（Bundesbank）总裁、欧洲央行管理委员会成员之一内格尔（Joachim Nagel）称，欧洲央行有必要在9月大幅升息。他说：「未来几个月料将会有进一步利率措施。」

不过欧洲央行首席经济学家雷恩（Philip Lane）建议「稳步」升息。他指出，由于经济和未来通膨路径的高度不确定性，以「不太慢也不过快」的速度升息很重要。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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