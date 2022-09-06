前军事记者被控泄密北约 俄法院重判22年

（法新社莫斯科5日电） 曾在俄罗斯担任记者的萨夫罗诺夫（Ivan Safronov）被控泄漏国防机密给北约成员国，遭起诉叛国罪名。莫斯科的法院今天判他22年有期徒刑。

广告 继续浏览后续

法院今天以泄漏国家机密的叛国罪判刑，法官还说萨夫罗诺夫将在「严苛的流放地监狱」服刑。

32岁的萨夫罗诺夫曾在「新闻报」（Vedomosti）和「工商日报」（Kommersant）工作，担任国防记者。他今天现身法庭时坐在一个玻璃牢笼中，身穿灰色运动服和黑色蓬松背心，手上戴着手铐。

法院外约有100人等候萨夫罗诺夫的判决，判决结果宣读完后，他们高喊「自由！」声援；萨夫罗诺夫在被带离法庭前，法新社记者看见他面露微笑并高呼「我爱你们！」回应声援群众。

萨夫罗诺夫担任记者期间，报导范围遍及军事、政治和俄罗斯的太空计画。他于2020年7月被逮捕时，才刚从记者转任俄国联邦太空总署署长幕僚。

俄罗斯联邦安全局（FSB）过去就指控萨夫罗诺夫搜集俄国军事、国防及安全机密资讯，交给北大西洋公约组织（NATO）成员国的情报单位。萨夫罗诺夫否认犯行，坚称所谓提供捷克方面的消息都是公开资讯。

© 2022 AFP