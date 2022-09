报告：俄侵乌后 能源出口近5兆资金入袋

(法新社巴黎5日电) 芬兰一家智库今天表示,俄罗斯入侵乌克兰后的6个月内,能源出口额高达1580亿欧元(约新台币4兆8303亿元),其中对欧盟占一半以上。

广告 继续浏览后续

法新社报导,俄罗斯入侵乌克兰后造成石油、天然气和煤炭价格飙涨,研究机构「能源与清洁空气研究中心」(Centre for Research on Energy and Clean Air,CREA )呼吁应对俄罗斯实施更有效的制裁。

这家总部位于芬兰的智库表示:「化石燃料价格飙升,意味着俄罗斯目前收入远高于往年水准,即便是俄国今年的出口量有所减少。」

CREA表示:「自俄国入侵乌克兰以来,化石燃料出口为俄罗斯联邦预算贡献了将近430亿欧元,这些资金助长俄国在乌克兰的战争罪行。」

这是俄国2月24日入侵乌克兰后6个月的数字。在此期间,CREA估计欧盟是俄国化石燃料最大进口地,达到851亿欧元。其次是中国的349亿欧元、土耳其的107亿欧元。

虽然欧盟已经停购俄罗斯煤炭,但对俄国石油只是逐步禁止,而且因为高度依赖,欧盟则未对天然气进口采取任何措施限制。

CREA表示,欧盟对俄罗斯煤炭的进口禁令已经产生效果。

但CREA呼吁对俄罗斯石油出口应加强规范和执行,并敦促欧盟和英国运用他们在全球航运中的影响力。

CREA说:「欧盟必须禁止俄罗斯石油透过欧洲拥有的船只和欧洲港口运往第3国,而英国应不准其保险业接受有关贸易的投保。」(译者:纪锦玲)

© 2022 AFP