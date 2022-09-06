替代俄能源 欧盟主席：阿尔及利亚为可靠供应国

（法新社阿尔及尔5日电） 欧洲国家争相寻找能替代俄罗斯能源的供应来源，欧盟理事会主席米歇尔今天访问北非国家阿尔及利亚时表示，阿尔及利亚是「可靠的」能源供应伙伴。

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欧盟理事会主席（European Council）米歇尔（Charles Michel）与阿尔及利亚总统塔布纳（Abdelmadjid Tebboune）会面后表示：「由于众所周知的国际形势，能源合作显然必不可少，我们认为阿尔及利亚在能源合作领域上是可靠、忠诚且坚定的伙伴。」

在俄罗斯2月入侵乌克兰后，造成国际能源价格飙涨，欧洲官员一直着眼于非洲最大天然气出口国阿尔及利亚，想藉此填补能源供应的缺口。

最近几天这种情况更加紧迫，因为就在秋季开始前数周，俄罗斯停止由主要的北溪管线（Nord Stream）向德国输送天然气。

在俄乌战争前，欧盟约11%的天然气来自阿尔及利亚，俄罗斯则占47%。

近几个月来，阿尔及利亚接连迎来寻求供应天然气的高层政要。

上个月末，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示乐见阿尔及利亚采取举措，帮助欧洲国家能源供应多元化。

今年7月，义大利埃尼集团（Eni）、美国主要的西方石油公司（Occidental）、法国道达尔（Total）和阿尔及利亚国家石油公司（Sonatrach）签署一份价值40亿美元的石油和天然气生产分配合约。塔布纳说，将为义大利提供「大量天然气」。

阿尔及利亚也矢言要在今年年底前，透过经由Transmed海底天然气管线，增加对义大利的天然气供应量。（译者：纪锦玲）

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