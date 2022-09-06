法官同意委任特别主事官 审查川普豪宅查获档案

（法新社华盛顿5日电） 美国法官今天批准川普关于委任特别主事官（special master）的请求，以独立审查联邦调查局（FBI）突袭他佛州豪宅时查获的资料；这对检方而言不啻为一大打击。

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政府律师反对川普要求，认为委任特别主事官审查受特权保护的资料可能损害国家安全，且已有一个团队完成审查工作，因此没有委任特别主事官的必要。

此一决定可能推迟当局对川普处理机密资料的调查，这对这位前总统来说是一大鼓舞。川普谴责8月8日的突袭是「我国历史上对民主最过分的攻击之一」，并否认所有不当行为。

联邦地区法院法官甘农（Aileen M. Cannon）在裁决中写道，「应委任一名特别主事官来审查被扣押的财产、管理特权主张，并就此提出建议，评估归还财产的要求」。

甘农要求双方在9日前交出特别主事官的候选人名单。

司法部发言人柯里（Anthony Coley）在声明中说，司法部「正在检视相关意见，并考虑在正在进行的诉讼中采取适当的下一步行动」。

川普面临越来越大的法律压力，司法部表示，最高机密文件「可能遭到隐藏」，以阻挠联邦调查局对川普可能不当处理机密资料的调查。

政府法庭文件指出，联调局干员搜查川普位于佛州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）时，发现资料非常敏感，以至于「即使是进行审查的联调局反情报人员和司法部律师也需要额外许可才能获准审查某些文件」。

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