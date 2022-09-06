澳洲拟资助大选 索罗门群岛：不恰当

（法新社荷尼阿拉6日电） 南太平洋岛国索罗门群岛国会今天就总理苏嘉瓦瑞政府所提延后选举修宪案进行审查，澳洲同日宣布提出为索国选举提供资金，引发索国政府指控澳洲「侵犯议会民主、干涉内政」。

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总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）上个月以索罗门群岛将主办2023年太平洋运动会（Pacific Games）、国家没有足够资金于同年举办选举为由，提出宪法修正案，拟将表定选举时程延后数月。

索罗门群岛国会大选每4年举行一次，苏嘉瓦瑞希望将明年选举延后至2024年3月举行。

外界指控苏嘉瓦瑞想要让法案仓促过关之举是企图「夷平民主」。

澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）今天表示，澳洲提出为索国选举提供资金，「反映我们长久以来的历史性承诺，支持索罗门群岛民主和民主程序」。

澳洲并未透露资助金额，不过苏嘉瓦瑞秘书罗杰斯（Jimmie Rogers）先前曾告诉国营媒体，选举费用将超过4900万美元（约新台币15亿1000万元）。

索罗门群岛国会今天就延后选举案进行一读。黄英贤说，这项法案已在索国国内引发争议，「而他们的国会最终必须解决这个问题」。

索国政府随后发布声明感谢澳洲政府的提议，但同时表示，选在法案交付国会审查当天向媒体公开此事，时间点「不恰当」。

声明指出：「这是对我们议会民主的侵犯，是外国政府对我国内政的直接干涉。」

索罗门群岛4月和中国签订安全协议，引发美国盟友对中国在太平洋岛屿地区日益加深的影响力感到忧心，索罗门群岛和澳洲的关系也因此陷入紧张。

© 2022 AFP