瑞典右派阵营获极右支持 大选声势逼近执政党

（法新社斯德哥尔摩6日电） 瑞典右派阵营希望能在11日大选自执政的社会民主党（Social Democrats）手中接掌政权，因而首次仰仗极右派支持，以期在可望势均力敌的选战中胜出。

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抱持反移民和民族主义立场的瑞典民主党（Sweden Democrats）虽然长久以来被视为政坛孤雏，如今民调却显示，这个政党已声势大涨，即将成为国会第2大党，因此右派若欲出面筹组政府，该党支持不可或缺。

目前处在加入北大西洋公约组织（NATO）微妙过程的瑞典，自2014年以来即由社会民主党执政，而社民党自1930年代即主导瑞典政局。

现任总理安德森（Magdalena Andersson）就职至今仅9个月，目前获有选民高度支持。约有55%选民希望她续任总理，仅32%支持保守派温和党（Moderates）候选人克里斯特森（Ulf Kristersson）。

然而竞选主轴都是右派选民关切的议题，诸如打击犯罪和帮派暴力、移民融合和能源支出飙高等。因此尽管安德森普获支持，选举结果仍在未定之天。

根据民调结果，左派阵营获有48.6%到52.6%支持；相较下，右派支持率为47.1%到49.6%。左派社民党可仰仗绿党（Greens）、左派党（Left）和中间党（Centre）支 持；至于右派阵营则包括温和党、基督教民主党（Christian Democrats）、自由党（Liberals）和瑞典民主党。

目前左、右两大阵营都陷入内部分歧，这将使未来新政府筹组工作棘手困难。

© 2022 AFP