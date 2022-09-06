罗马尼亚女记者举发抄袭遭人身安全威胁

（法新社布加勒斯特6日电） 罗马尼亚女记者瑟尔坎（Emilia Sercan）以揭发国家最高层人士的抄袭行为为使命，如今却因此受害，受到人身安全威胁。

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瑟尔坎最近因调查总理丘卡（Nicolae Ciuca）的博士论文是否抄袭他人着作，而招致接二连三的威胁，并被泄露亲密照片。她表示，这都是为了让她闭口。

过去7年来，瑟尔坎揭发了大约50起重要人物的抄袭案例，显示一些部长、检察官和法官所出版的书籍、科学论文或博士论文有违规定。

她今年1月中在独立媒体PressOne公开调查结果，指控丘卡2003年提出的138页军事科学博士论文中，有42页的内容来自抄袭。

此后她遭到社群媒体上的连番羞辱和仇恨言论攻击，到了让她感到「身陷危险之中」的程度。

46岁的瑟尔坎表示，「我从未感到如此被人针对」，她因此向警方提出两次检举。

现年55岁的丘卡否认相关指控，他表示，他遵守当时的学术规定，并坚称：「我没有抄袭。」

瑟尔坎2019年因揭发罗马尼亚警察学校的一些博士论文抄袭案，而遭到死亡威胁。首都布加勒斯特一座法院后来判处校长和副校长缓刑，因他们迫使一名下属对瑟尔坎发出这样的威胁。

© 2022 AFP