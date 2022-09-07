东帝汶：中国可能投资大日出油田计画

（法新社雪梨7日电） 东帝汶总统霍塔（Jose Ramos-Horta）今天表示，印尼、韩国、日本和中国可能都有兴趣投资在东帝汶和澳洲海域之间的大日出（Greater Sunrise）天然气计画。

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霍塔点名这些国家为潜在投资方的同时，东帝汶正推动打破与澳洲及营运商伍德塞德能源集团（Woodside Energy Group）在如何开采天然气田方面的僵局，也就是把天然气输送到东帝汶还是输送到澳洲北部城市达尔文（Darwin）。

霍塔在澳洲坎培拉（Canberra）全国记者俱乐部（National Press Club）的演说中指出：「印尼是大日出可能投资方，有何不可？韩国是其中一个很棒的潜在投资方。」

他表示，日本和中国的投资人可能也有兴趣。

构成大日出的两座油田于1974年发现，估计蕴藏5.1兆立方英尺的天然气和2.26亿桶的凝析油。

开采作业第一次是因海洋边界争议而陷入僵局，这后来于2018年排解。接着又发生天然气输往哪里的争议，一方希望送往东帝汶一座全新的液化天然气（LNG）厂，另一方则希望送至现有的达尔文液化天然气中心。营运商伍德塞德偏好后者。

霍塔敦促澳洲支持把天然气送至东帝汶的方案，他说，这项企画可以为东帝汶带来1000亿美元的营收和各项开采利益。

大日出计画对东帝汶未来极其关键，因其主要收入来源巴尤恩丹（Bayu Undan）油气田将于今年稍晚停产，让东帝汶几乎完全得仰赖目前累计有180亿美元的石油基金。

© 2022 AFP