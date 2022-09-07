乌克兰恢复谷物出口后 蒲亭宣称大部分运往欧盟

（法新社莫斯科7日电） 俄罗斯侵略乌克兰的战争，一度让乌国港口遭封锁而引发全球粮食危机，俄罗斯总统蒲亭今天表示，解封后大部分从乌克兰港埠出口的谷物是运往欧盟，而不是开发中国家。

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蒲亭（Vladimir Putin）在俄罗斯远东城市海参崴（Vladivostok）举行的东方经济论坛（Eastern Economic Forum）指出：「几乎所有从乌克兰出口的谷物都不是运往最贫困的开发中国家，而是运到欧盟（EU）国家。」

乌克兰是全球最大的粮食出口国之一，但俄罗斯2月下旬发起军事入侵行动后，乌克兰就被迫中止几乎所有的粮食运送。

乌克兰和俄罗斯今年7月与作为担保方的联合国及土耳其签署协议后，黑海（Black Sea）的港口便恢复谷物出口。

蒲亭在东方经济论坛上说：「我们尽一切努力确保乌克兰谷物出口…我们和土耳其一同办到了。」

他指出，欧洲国家「在近数十年和数世纪内都是殖民主义者」，而且「他们如今持续这么做」。

蒲亭宣称，他们「再次完全地欺骗了开发中国家」。

他说，「透过这种方法，全球粮食问题的规模只会扩大」，且可能造成「前所未见的人道灾难」。

蒲亭在2月24日出兵入侵乌克兰后，美国和欧盟当局便对俄国祭出一连串经济和个人制裁措施。

蒲亭指出：「无论有人多么想孤立俄罗斯，都不可能办的到。」

他今天也否认莫斯科当局把能源当作「武器」。数天前俄国关闭一条重要管道而中止向欧洲输送天然气。

蒲亭指出：「他们说俄罗斯使用能源作为武器。简直是更加胡扯！我们使用什么武器？我们根据进口商的要求提供尽可能多的供应量。」

© 2022 AFP