习近平若出席印尼G20峰会 拜登：确定两人将会面

（法新社华盛顿6日电） 美国总统拜登今天表示，若中国国家主席习近平决定出席11月在印尼�Q里岛举行的20国集团（G20）峰会，他「确定」将与习近平会面。

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法新社报导，拜登在白宫告诉记者：「他（习近平）若出席，我确定会与他见面。」

拜登去年1月就任美国总统迄今未曾会见过习近平，美中这两大超级强权领袖的接触仅限于电话和视讯通话。

中国威胁恫吓获美国支持的台湾，加上美中贸易争端仍未解决，导致这两个全球最大经济体间紧张关系升高。

然而，G20峰会如期召开的机率，因全球COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情及习近平缩减国际出访行程而削减。

今年8月，印尼总统佐科威（Joko Widodo）接受彭博访问指出，习近平和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）将出席G20峰会，这为拜登与蒲亭自莫斯科挥军入侵乌克兰以来的首度会面建立起可能性。

白宫尚未确认拜登出访计画的细节。

在美中领导人最近一次于7月进行的通话期间，美国官员表示，拜登和习近平决定「找到双方都同意的时间」会面。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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