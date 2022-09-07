俄乌激战 国际原能署促核电厂周边辟安全区

（法新社基辅/纽约联合国总部6日电） 联合国辖下的国际原子能总署今天敦促，乌克兰南部的札波罗热核电厂周边应辟建安全区。札波罗热核电厂目前握于俄国手中，但附近的炮击日趋激烈。

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俄军3月时夺下欧洲最大核电的札波罗热核电厂（Zaporizhzhia nuclear complex），但当前电厂附近持续遭受攻击，引发核灾疑虑。

国际原子能总署（IAEA）上周派检查人员赴核电厂视察后做出报告，称「目前状况堪忧」。

报告写道：「现在亟需临时措施以防核灾意外…这可透过即刻建立核子安全和防护区来达成。」

俄罗斯在联合国表示，很遗憾这份报告未指责乌克兰发动攻击。

俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vasily Nebenzya）在安理会中说：「我们对报告中…未直接指明炮击来源深感遗憾。」

IAEA署长葛罗西（Rafael Grossi）参加今天在安理会的视讯会议。他说能理解相关立场，「但在目前情况下，依证据说话非常重要」。

俄乌互控对方炮击核电厂区域。尽管IAEA今天提出报告并发表辟建安全区的建议，但核电厂周遭今天仍有炮击。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他对报告指出俄军占领核电厂的事实表示欢迎，并说辟建安全区的建议若是为达成非军事化，乌方会支持。

IAEA上周指派一支14人小组前往札波罗热核电厂，后来有至少2名检查员常驻当地。但在今天的炮击引发火灾后，核电厂最后一具仍在运作的反应炉已与电网中断。

© 2022 AFP