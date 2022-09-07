凶嫌持刀砍人恐躲社区 加拿大禁居民外出

（法新社加拿大詹姆士史密斯克里民族7日电） 加拿大西部偏远原住民社区因发生致命持刀砍人案人心惶惶，嫌疑人据信藏匿当地，大批员警进驻搜捕之际，政府当局今天下令，要求民众不要外出。

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发生在詹姆士史密斯克里民族（James Smith Cree Nation）原民社区和韦尔登镇（Weldon）的攻击案，造成10死18伤。

员警在广阔的草原地区大规模搜捕犯案的两兄弟，重点一度集中在案发现场以南300公里的萨克其万省（Saskatchewan）首府勒吉纳（Regina）。

但今天警方发布紧急通报，称调查人员「接获可能目击」30岁嫌疑人迈尔斯．桑德森（Myles Sanderson）线报，于是调查重心又重回这个原民社区。

警方开着装甲车进入社区，呼吁民众「立刻就地躲避」，并出动警用直升机盘旋上空。

加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）助理专员布莱克莫尔（Rhonda Blackmore）昨晚宣布，已在詹姆士史密斯克里民族1栋民宅附近的茂密草丛中，发现第2名嫌疑人、31岁的达米恩．桑德森（Damien Sanderson）尸体。

布莱克莫尔说，达米恩可能是被弟弟迈尔斯杀害，而迈尔斯可能也受了伤，想找医师治疗。

詹姆士史密斯克里民族社区和韦尔登镇居民对记者说话时，语带难过和恐惧。家住韦尔登镇的前奥运选手沃克斯（Ruby Works）告诉法新社：「真让人震惊，我们的生活整个变调了。」

沃克斯形容镇上有种让人毛骨悚然的紧张，「镇上太安静了…大家都不敢出门，平常会看到小孩在外面玩，但现在都看不到」。

沃克斯说，民众贴着「玻璃看窗外，担心他可能回来，再干一次」。

「他们逮到他之前，我不会睡觉。」

© 2022 AFP