台风轩岚诺侵袭韩国 10人死亡2人失踪

（法新社首尔7日电） 轩岚诺台风前两日侵袭韩国，带来狂风巨浪和豪雨，南部海港地区受到重创。韩国当局今天表示，台风已造成10人死亡、2人失踪。

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轩岚诺（Hinnamnor）威力之强大，近几十年来少见，台风前两天横扫韩国，为当地带来豪雨，淹没大街和建筑。

韩国东南部海港浦项港（Pohang）是这次灾情最为惨重的地区之一；韩国中央灾难安全对策本部表示，救难人员从当地一处住宅区的地下停车场内，抬出7具尸体，同时救出2名幸存者。

当地媒体报导，暴雨侵袭时，这9人进入地下停车场移车，之后便受困。

搜救行动今天持续进行，韩国官方表示，有2人仍下落不明。当局也证实，浦项港有1人死亡，另外，庆州市（Gyeongju）有1名民众的住家惨遭土石流淹没，不幸遇难。

稍早在6日，浦项港也传出有1名70多岁的妇人，被洪水冲走丧命。今天死亡人数累计已达10人。

轩岚诺台风侵袭韩国，也造成4700人逃离住家避难，强台也毁损了约1万2000栋房舍和建筑。

根据韩国当局的统计，台风来袭时，全国有将近9万户停电，不过截至今天上午，大部分家庭已经恢复供电。

轩岚诺台风登陆之前，韩国政府关闭全国600多所学校防范灾情，航空公司也取消了250架次国内航班。

© 2022 AFP