川普别墅搜出机密文件 华邮：含某国核能力资料

（法新社华盛顿6日电） 美国联邦调查局8月突袭搜查前总统川普位于佛州的别墅「海湖俱乐部」，取回大量标示机密的文件。「华盛顿邮报」今天报导，其中一份概述某外国势力的军事防御情况与核能力。

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华邮引述熟知内情的不具名消息人士说法报导，联邦调查局（FBI）在海湖俱乐部（Mar-a-Lago）发现一些高度机密文件，只有总统和内阁或接近内阁层级的官员才能授权其他政府官员检视相关内容。

报导并未说明文件中提及的是哪个外国政府，也没有提到这些高度敏感资料被存放在海湖俱乐部的哪里，或受到何种安全保护。

华邮指出，这类文件必须在「有必要知悉」的基础上获得特殊许可才能检视，而非只是一般的最高机密安全许可。

川普面临的法律压力愈来愈大。司法部表示，最高机密文件「可能遭到隐藏」，以阻挠联邦调查局对川普可能不当处理机密资料的调查。

政府提出的法庭文件提到，联调局探员8月8日搜查海湖俱乐部时，发现资料非常敏感，「即使是进行审查的联调局反情报人员和司法部律师也需要额外许可才能获准审查某些文件」。

川普今年1月返还15箱政府纪录给美国国家档案局（U.S.National Archives），联调局检视后发现184份有机密标示的文件。即使在川普归还15箱资料给档案局之后，司法部仍怀疑他手上还有更多机密文件。

8月的搜索是联邦调查行动一部分，目的在厘清川普是否于2021年1月卸任时违法带走白宫文件，以及他是否企图妨碍政府调查此事。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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