法国参院欧洲事务委员会副主席贝勒发 搭机抵台

（法新社台北7日电） 法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒发上午率团搭机抵台，访团未在桃园国际机场发表谈话，来台期间将会见副总统赖清德等人，这也是法国的国会在1年内第4度组团访台。

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贝勒发（Cyril Pellevat）应台湾政府邀请，9月7日至12日率跨党派国会议员以外交泡泡方式访台，访问团从法国搭乘长荣航空公司BR88班机来台，班机在早上7时27分降落于桃园国际机场，外交部也派员前往接机并接受媒体拍照后离去。

外交部昨天发布新闻稿表示，访团成员除了贝勒发外，另包括外交暨国防委员会副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委员会副主席马克（Alain Marc）、德维莎（Brigitte Dev?sa）及乐维（Pierre-Antoine Levi）共5名跨党派议员。

外交部指出，此团是继去年10月参议院访团、12月国民议会访团、今年6月参议院访团后，1年内法国国会第4度组团访台，彰显台法友好情谊，外交部表达诚挚欢迎。

外交部提到，此行是贝勒发继2016年、2017年后3度访台，期间拟就全球与印太区域安全情势、科技创新、产业供应链、台法共同关注等议题交换意见，以进一步深化台法人民的坚实友谊及互惠互利的实质伙伴关系，并共同促进印太地区的和平稳定及经济繁荣。

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