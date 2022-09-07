美政府促民众接种COVID-19追加剂 可能像流感年年建议打

（法新社华盛顿6日电） 美国卫生官员今天说，除非未来出现截然不同的变异病毒株，否则可能每年都会建议民众以类似流行性感冒疫苗的方式接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗追加剂。

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美国食品暨药物管理局（FDA）上周才刚核准新的二价疫苗，可对抗原始病毒株和Omicron变异株的BA.4及BA.5亚型变异株，也就是在美传播最广泛的变异株，预料今年秋冬也仍是主流。

美国总统拜登的首席医疗顾问佛奇（Anthony Fauci）告诉媒体：「我们可能正朝着类似每年接种流感疫苗的步调施打（COVID-19）疫苗的方向前进，接种的是每年更新、针对当前流行病毒株的COVID-19疫苗。」

但年长者和免疫功能有缺陷的人可能需要更频繁地接种疫苗，如果出现与预期大不相同的危险新变异株等突发状况，就必须检讨每年打疫苗的策略。

白宫防疫协调官吉哈（Ashish Jha）表示，简单来说，曾打过疫苗的12岁以上民众，现在就可以接种追加剂；如果最近才刚染疫或接种疫苗，「等几个月再打也很合理」。

吉哈还说，民众可同时接种COVID-19追加剂和流感追加剂，「我真心相信这就是上帝赐给我们两只手臂的原因，一只打流感疫苗，一只打COVID-19疫苗」。

官员预期9月将有数以百万计人口接种辉瑞大药厂（Pfizer）和莫德纳生技公司（Moderna）制造的二价疫苗追加剂，尤其是50岁以上群体。

拜登在声明中说：「冬天不远了。我们过去两年看到COVID-19病例和死亡人数激增，今年可以避免这种情况发生。12岁以上的人，秋天去打新的COVID-19疫苗吧。」

© 2022 AFP