萨尔瓦多比特币合法化周年 币值动荡民众信心不再

（法新社圣萨尔瓦多7日电） 中美洲国家萨尔瓦多去年9月7日将比特币列为法定货币，但总统布格磊（Nayib Bukele）这项饱受争议和批评的政策实施一年来，因比特币币值重挫，民众信心大受影响。

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比特币刚开始使用时，一切看似都很美好；萨尔瓦多民众对这项新尝试兴致勃勃，但几个月后比特币暴跌，专家们也出来说，比特币合法化并非明智之举。

萨尔瓦多西南部的滨海度假胜地埃尔宗特（El Zonte），是萨国施行比特币交易的主要城市。当地一位52岁的店家阿基瑞（Maria Aguirre）说，去年比特币成为法定货币的第一天，价格是5万2660美元，几个月后曾短暂冲破6万8000美元，那段时间的确美好。

虽然阿基瑞现在仍接受比特币交易，不过她说：「过去5个月比特币值一直下跌。」

今年9月，比特币大部分时间都在2万美元以下。

埃尔宗特位于首都圣萨尔瓦多西南方约60公里，根据世界银行（World Bank）的资料，2021年，这里只有35%的民众在金融机构开户，萨国政府在将比特币列为法定货币之前，就已推动当地民众开始使用比特币。

萨尔瓦多是全球第一个将比特币合法化的国家，与过去20年一直是萨国官方货币的美元同时使用。

萨国政府甚至创立比特币电子钱包Chivo，并发给每一位用户价值30美元的资金。

根据总统布格磊的说法，今年1月之前，就有400万人次下载应用程式（app），这对这个只有660万人口的国家来说是一个可观的数字。萨国有300万人散居在国外、大部分居住在美国。

海外汇款占萨尔瓦多国内生产毛额（GDP）比重达28%。布格磊的用意，是要确保Chivo能执行汇款服务，如此一来，就可以少支付手续费给其他换汇机构。

不过，萨国前央行总裁阿塞维多（Carlos Acevedo）说，纪录显示「只有不到2%的汇款经由电子钱包汇入，这意味着这方面的好处不大」。

22岁的大学生玛嘉（Carmen Majia）说，她在去年政策上路的时候使用过比特币，「但是看到比特币的变化，现在我不再相信这个货币，也解安装了相关应用程式」。

© 2022 AFP