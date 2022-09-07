蒲隆地总统开除总理和高层幕僚

（法新社奈洛比7日电） 非洲中部国家蒲隆地的总统恩达依希密耶（Evariste Ndayishimiye）日前示警有人密谋发动「政变」推翻他，今天他整肃政府高层，开除总理和一名高层幕僚。

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问题重重的蒲隆地今天上演戏剧性一幕，曾为陆军将领的恩达依希密耶撤换总理贝尼奥尼（Alain Guillaume Bunyoni）和幕僚长尼齐加马将军（Gabriel Nizigama）。

根据蒲隆地国家广播电台（RTNB），国会议员们在一场仓促召开的会议上，以113票对0票无异议通过任命安全部长恩迪拉科布卡（Gervais Ndirakobuca）接任总理。

掌权刚满两年的恩达依希密耶未说明开除贝尼奥尼的理由，但他上周曾示警有人密谋政变。

恩达依希密耶2日在首都吉特加（Gitega）一场政府官员会议中警告：「你们认为，说他们将发动政变，能吓唬一个（前）陆军将领吗？那个人是谁？不管他是谁尽管来，而且以神之名，我将打败他。」

贝尼奥尼曾任警察首长和安全部长，也在执政党「国家民主保卫委员会-保卫民主力量」（CNDD-FDD）内长期担任要职。目前还不知道他的命运如何。

幕僚长职位有时被形容为「超级总理」，新任幕僚长为辛达伊希布拉上校（Aloys Sindayihebura），他原本在国家情报院（National Intelligence Service）负责国内情报。

蒲隆地前总统恩库伦齐萨（Pierre Nkurunziza）2020年死亡，当局表示他死于心脏病，现年54岁的恩达依希密耶同年6月接任总统。

国际社会称颂他慢慢结束蒲隆地在恩库伦齐萨混乱又血腥统治下的孤立主义。

但恩达依希密耶未能改善蒲隆地人权纪录，而且这个人口1200万的非洲大湖地区（Great Lakes）国度，仍旧是全世界最穷的国家之一。

© 2022 AFP