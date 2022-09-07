越南卡拉OK大火 日夜搜救死亡增至23人

（法新社河内7日电） 越南平阳省顺安市「安富卡拉OK」昨天晚间发生火警，死亡人数从原本的12人攀升至23人。

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媒体报导，越南平阳省顺安市（Thuan An city）这家卡拉OK建筑昨天晚间发生大火，火势吞噬整个2楼，浓烟弥漫楼梯间，堵住逃生出口，顾客和店员因此受困。

国营媒体报导，这栋建筑内部采木造设计，约有30个包厢，起火后火势迅速蔓延。许多人挤在一处阳台上躲避大火，还有些人跳楼逃生。

平阳省高阶官员告诉法新社记者，「我们还在持续搜救当中，目前死亡人数已来到23人，另外有11人受伤」。

另外，根据越南国营媒体消息，救难人员在卡拉OK厕所内发现8位罹难者。

国营媒体引述平阳省官员报告指出，初部判断起火原因为电线短路导致。越南警方则表示，之前已经审查过该卡拉OK场所的防火避难规范。

首都河内2016年也曾发生卡拉OK大火，造成13人死亡，政府随后对全国酒吧和俱乐部防火措施进行评估。

河内另一间卡拉OK上个月也传火警，3名消防队员不幸殉职。

越南总理范明正（Pham Minh Chinh）今天下令对国内高风险场所，尤其是卡拉OK，展开进一步检查。

© 2022 AFP