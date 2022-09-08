俄军被控强行带走乌克兰孩童 送往俄国让人收养

（法新社纽约联合国总部7日电） 联合国今天表示，有可信的指控称，俄罗斯军队强行将孩童从乌克兰带到俄国让人收养，这是大规模强迫迁移和驱逐的一环。

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联合国主管人权事务助理秘书长布兰兹科里斯（Ilze Brands Kehris）告诉安理会：「有可信的指控指出，没有父母照料的孩童被强制送到俄国占领地区或俄罗斯联邦。」

她说：「我们担心俄国当局已采取简化程序，给予没有父母照料的孩童俄国公民身分，让这些孩童得以被俄国家庭收养。」

布兰兹科里斯在安理会关于乌克兰的会议上说，俄军也在进行「过滤」，让乌克兰人在被占领地区受到系统性安全检查，这些检查涉及「许多」侵犯人权的行为。

她说：「根据我们办公室记录的案件，在『过滤』期间，俄国武装部队和附属武装团体对人员进行搜身，有时涉及强迫脱光衣服搜身，并详细审问有关个人背景、家庭关系、政治观点和忠诚度等个人资料。」

她说，过滤程序包括调查人们的行动装置、获取个人身分资料以及拍照和采取指纹。部分被认为与乌克兰政府或军方关系密切的乌克兰人，被酷刑折磨并遭强行移送至俄国流放地和其他拘留中心。

俄国驻联合国大使涅班济亚（Vasily Nebenzya）否认这些指控，并称这些指控「毫无根据」，还说乌克兰人逃离他们的国家「是为了将自己从犯罪政权解放出来」。俄国所称的犯罪政权为基辅政府。

他告诉安理会：「根据我们的研判，波兰和欧盟其他国家也对乌克兰难民采用类似的程序。」

© 2022 AFP