加拿大持刀刺杀案 在逃凶嫌落网

（法新社加拿大詹姆士史密斯克里民族7日电） 加拿大萨克其万省一处偏远原住民社区发生两名匪徒持刀杀人事件，造成10死18伤。其中一名嫌犯2天前被发现身亡。警方今天表示，另一名嫌疑人也已落网。

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萨克其万省（Saskatchewan）警方说：「今天下午3时30分左右，警方发现迈尔斯．桑德森（Myles Sanderson）下落并加以拘捕。与此次调查有关的公共安全风险已不存在。」

警方认为4日发生的持刀杀人事件是由两兄弟犯下，近日大规模搜捕两人，范围扩大到广阔的草原三省（Prairies）地区，并在5日发现31岁的达米恩．桑德森（Damien Sanderson）的遗体。当局表示，达米恩可能是被手足迈尔斯杀害。

迈尔斯因殴打、抢劫、损害和言语威胁罪入狱服刑，假释出狱后，又因违反假释规定而被通缉，萨克其万省警方自5月以来一直在找他。

由于犯案动机不明，受害者亲属今天出面谈论这场「恶梦」，并要求当局回应。

萨克其万省法医部门公布死者6男4女的姓名，年龄介于23岁至78岁之间。除了一人之外，其他人都是詹姆士史密斯克里民族（James Smith Cree Nation）原住民社区的居民。

© 2022 AFP