南韩盼与北韩讨论如何让两地离散家属团圆

（法新社首尔8日电） 南韩今天提议与北韩进行谈判，以重启因韩战分隔的南北韩离散家属团圆活动。南韩强调，离散家属逐渐凋零，所剩的时间已经不多。

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1950年至1953年间的韩战，拆散了数百万人，这场战争让兄弟姊妹、父母子女、夫妻失散。

1953年南北韩签订停战协议，而非和平条约，因此严格来说双方至今仍处于战争状态，并以非军事区（DMZ）隔开，所有民间的直接交流都被禁止，甚至一般家庭间消息往来也不例外。

南韩统一部长权宁世（Kwon Young-se）说：「南韩政府今天提议和北韩进行会谈，讨论离散家属的问题。」

「我们将以开放的态度看待这次对话，并确实以正向的方式，考虑北韩在包括会谈日期、地点、议程和形式等方面的偏好。」

权宁世表示，约有4万名离散家属年龄在80多岁至90多岁，这些长者的时间已经不多了，每个月另有约400人过世。

这样的提议是在南北韩关系摇摇欲坠之际提出的；北韩将国内爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情归咎在南韩身上，并威胁要进行报复。

南北韩过去会依当时政治上的关系，断断续续让离散家属团聚。

© 2022 AFP