受到人民爱戴 丹麦女王即将庆祝在位50周年

（法新社哥本哈根7日电） 具有艺术气息且菸不离手的丹麦女王玛格丽特二世（Queen Margrethe II）本周末将庆祝在位50周年，她因为恢复丹麦王室地位并带领走向现代化而深受人民爱戴。

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82岁顶着招牌发髻的玛格丽特二世是丹麦国史上在位时间第2长的君主。1972年，玛格丽特二世在大众对于王室支持度走下坡之际即位，但她在往后数十年间协助恢复王室地位。

历史学家索伦森（Lars Hovebakke Sorensen）告诉法新社：「她成功扮演女王角色，在钜变的时代团结丹麦，期间历经全球化、多元文化国家出现、1970年代、1980年代及2008年至2015年的经济危机，还有COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。」

玛格丽特二世10日将于王宫阳台向前来祝贺的民众致意，接着在市政厅用午餐，晚间于哥本哈根的皇家歌剧院欣赏晚会表演。

11日的活动将包括在哥本哈根大教堂（Copenhagen Cathedral）进行感恩礼拜，并于王室游艇上用午餐，之后参加在克里斯蒂安堡宫（Christianborg Palace）举行的晚宴。

玛格丽特二世父亲、前丹麦国王佛瑞德里克九世（Frederik IX）于1972年1月逝世后，她旋即登基，当时仅有45%丹麦民众支持君主制，大多数人都认为君主制在现代民主中没有容身之处。

不过玛格丽特二世在位期间，她设法跟丑闻保持距离，并帮助王室现代化，例如让2个儿子与平民成婚。

50年后，玛格丽特二世如今为世上最受人民爱戴的君主之一，获得超过3/4丹麦人民的支持。

© 2022 AFP