埃及独立媒体总编和记者撰文论政 被控诽谤遭审讯

（法新社贝鲁特7日电） 埃及独立媒体Mada Masr在推特（Twitter）表示，总编辑阿塔拉（Lina Attalah）和3名记者今天因据称「散播错误资讯」而遭司法人员审讯。

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阿塔拉和记者马姆杜（Rana Mamdouh）、艾丁（Sara Seif Eddin）、卡萨比（Beesan Kassab）在一篇文章中指责亲政府的「祖国未来党」（Nation's Future Party）成员涉及「严重财务违法」、「应退出政坛」，因而遭到检举及传唤，已于晚间被保释。

Mada Masr表示，这4名新闻工作者被控诽谤和「网路骚扰」，以及「散播错误资讯意图破坏国家稳定」。

国际非政府组织表示，埃及2014年通过的宪法虽保障媒体自由，但仍约有20名记者身陷囹圄，埃及也经常因人权纪录不佳而被批评，全国有6万多名良心犯（prisoner of conscience），其中多人是因「散播错误资讯」而被关进牢里。

无国界记者组织（RSF）2022年「世界新闻自由指数」评比180个国家的媒体状况，埃及排在第168名。

Mada Masr是专门刊登安全和贪腐问题相关调查报导的网路媒体，有英语版和阿拉伯语版。 埃及当局近年封锁了数百个新闻网站，时常批评总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）政权的Mada Masr也是其中之一，在埃及要用虚拟专用网路（VPN）才能阅览。 埃及警方2019年底搜索了Mada Masr在开罗的办公室，逮捕阿塔拉等3名记者。阿塔拉2020年5月再度遭到短暂拘留。

无国界记者组织今天表示：「埃及仅存少数未被政府控制的媒体之一遭遇威胁，令人极度忧心。埃及政府不断骚扰、恐吓和逮捕记者，情况已达危险程度，必须立刻停止。」

© 2022 AFP