波兰、波罗的海3国联手 暂禁俄国人入境欧盟

（法新社维尔纽斯8日电） 波兰和波罗的海3国今天表示，最晚自9月19日起，它们将对持有欧洲联盟（EU）签证的俄罗斯公民暂时限制入境，以应对「公共政策及安全受到的威胁」。

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爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰4国总理发表声明说，「对于俄罗斯公民大量且与日俱增地涌入」欧盟，他们感到忧心。

声明表示：「我们认为，这正为我们的公共安全以及我们共有的整个申根地区（Schengen area），构成日益严重的威胁。」

声明并说，这4国「同意采取一套区域性的共同做法，藉此表达我们具有政治意志和坚定意向，来对持有欧盟签证的俄罗斯公民实施国家级的暂时性措施」。

这些措施将「针对为了观光、文化交流、运动活动和经商等目的而旅行的俄国公民，限制入境申根地区」；但有一些类别的入境例外，包括「异议人士」、「人道案例」及持有欧盟国家居留证者与其家属。

4位总理在声明中还说：「当乌克兰人民正受到折磨和杀害，侵略国的人民却能在欧盟各国来去自如，这令人无法接受。」

他们表示，在这项议题上，他们将「继续设法促成在欧盟层面采取共同做法」。

欧盟成员国外交部长8月在捷克首都布拉格开会时，同意暂停2007年与俄罗斯达成的签证便捷化协议，但并未采取更广泛的禁止入境措施。

不过，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）当时表示，与俄罗斯接壤的国家可「自行采取措施，限制俄国公民入境欧盟」。（译者：张佑之/核稿：张正芊）

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