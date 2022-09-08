索罗门群岛国会修宪延大选 反对派批总理破坏民主

（法新社荷尼阿拉8日电） 索罗门群岛的亲北京总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天获得国会支持，成功将原订2023年举行的大选延至2024年；反对派则指控他破坏这个太平洋岛国的民主体制。

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法新社报导，经过一整天激烈辩论，苏嘉瓦瑞提出的争议性宪法修正案获得国会2/3议员批准，同意延后原订2023年5月举行的全国大选，这使他能够延长掌权至少7个月时间。

67岁的苏嘉瓦瑞先前以国家将主办2023年太平洋运动会（Pacific Games），因此「没有足够资金」于同年举办大选为由，向国会正式提出将大选延后的宪法修正案。

苏嘉瓦瑞任内不断拉近与中国威权政府的关系。批评人士认为，他本次提案修宪，是这位领导人自2019年上任以来日益专制的又一项不民主举措。

国会针对修宪案进行辩论期间，反对派阵营领袖瓦尔（Matthew Wale）指责苏嘉瓦瑞政府将其「民主多数变成挟持国会议程的暴政」。

瓦尔批评说，苏嘉瓦瑞「不惜以选民为代价」也要继续掌权，这个法案就是他的「阴谋」。

他还提到：「索罗门群岛的人民必须、也一定会记住这个悲伤的日子，今天政府无故滥用国会，只为协助总理继续掌权。」

国会投票表决前，大批警力被部署到首都荷尼阿拉（Honiara）街头。许多人担心，近期的政治骚动可能重演。

苏嘉瓦瑞于今年4月与中国签订秘密协议，根据外泄草案内容，他可以召集中国安全部队平乱。这让西方强权担心，苏嘉瓦瑞可能让北京在这个具战略重要性的区域取得军事据点，以作为回报。

与此同时，中国正资助索罗门群岛兴建一座据传造价5300万美元的国家体育场，以在明年11月举办太平洋运动会。

© 2022 AFP