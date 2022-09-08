维梅尔画作倒牛奶的女仆 扫瞄技术发现350年玄机

（法新社阿姆斯特丹8日电） 阿姆斯特丹国立博物馆今天表示，专家们在17世纪荷兰画家维梅尔知名画作「倒牛奶的女仆」中发现他本来还画了奶罐架子和篮子。当代先进扫瞄技术揭露大师画作隐藏的细节。

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这件大约350年前画作中的新发现，让外界对这位神秘莫测画家的技法有了新认识。历来最大规模的维梅尔（Johannes Vermeer）作品展览明年将从阿姆斯特丹国立博物馆（Rijksmuseum）展开。

「倒牛奶的女仆」（The Milkmaid）画中纯白墙面让倒牛奶女仆的鲜黄上衣和蓝色围裙格外醒目。先进扫瞄技术则揭露，在墙面底下，维梅尔本来还画有额外细节。

阿姆斯特丹国立博物馆美术部门主管韦柏（Gregor Weber）在记者会中说：「这揭露新的且意想不到的维梅尔，令人惊艳。」

这幅画中女仆正把陶罐中的牛奶倒出。研究人员大约10年前以X光扫描，得知女仆的后方另有玄机，但无法确定那是什么。

阿姆斯特丹国立博物馆最重要的新发现之一，包括维梅尔在这幅画的墙面部分描绘了一个放罐子的木架，位置就在女仆头部后方。

先前他们以为那可能是壁炉，但是称为短波红外线反射（Short Wavelength infrared Reflectance）的新技术让罐子和木架清楚显现。这项技术通常用在工业检查和军事用途上。

© 2022 AFP