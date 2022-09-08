联合国：全球多项危机加剧性别平等差距

（法新社纽约联合国总部7日电） 联合国在今天发表的报告中表示，以目前的进展速度来看，至少还要将近300年时间才能实现全面性别平等，还说当前的多项危机加剧了这样的差距。

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联合国妇女组织及联合国经济和社会事务部（UN Department of Economic and Social Affairs）透过声明表示：「COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情及其余波、暴力冲突、气候变迁、女性的性及生育健康与权利遭遇强烈反对等的全球挑战，让性别差距更加恶化。」

声明指出，到了2022年底，估计会有3亿8300万名妇人和女孩生活在每天生活费不到1.90美元（约新台币59元）的赤贫状态，男人和男孩则有3亿6800万人为减贫而战斗，这样的情形令人忧心。

截至2021年底，世上有4400万名妇女被迫流离失所，人数创下新高，更有超过12亿名已达生育年龄的妇女居住在堕胎受到限制的国家。

联合国妇女组织执行主任巴胡斯（Sima Bahous）在声明中表示：「这个数据显示，她们的生活因全球危机恶化，在收入、安全、教育和健康方面出现不可否认的退步。我们在扭转这种趋势上花的时间愈长，所有人付出的代价就愈多。」

© 2022 AFP