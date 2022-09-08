英相特拉斯颁布首项重大政策 家庭能源费冻涨2年

（法新社伦敦8日电） 英国首相特拉斯6日正式就职，今天就宣布任内首项重大政策，即是家庭能源费冻涨2年。她在上任首周即制定了一项所费不赀的能源计画，以应对国内持续飙升的生活成本危机。

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特拉斯（Liz Truss）这项新政策下，一般家户的能源费用每年上限为2500英镑，直到2024年。

针对非家庭能源用户，包括企业、慈善机构、学校和医院等公共部门组织，能源费用将冻涨6个月。

新政府指出，还将审查其法定目标进展情况，即在2050年实现净零排放，并会在考虑消费者和企业需求的状况下，致力实现上述目标。

由于俄罗斯入侵乌克兰后，能源供应紧缩、批发能源成本飙升，英国家庭下个月将面临高达80%的天然气和电费涨幅。

企业也警告，由于他们面临的涨幅更大，接下来可能陷入困境。同时，英国的通膨率处于10.1%的40年高点，预计还会持续走高。

政府预计这项国家支持的补助计画将耗资上千亿英镑，但特拉斯和新任财政大臣夸腾（Kwasi Kwarteng）坚称，这将对经济带来「重大利益」。

他们透过声明表示，这会把通膨率压低4到5个百分点。

当局还宣布取消针对水力压裂（fracking，一种有争议的化石燃料钻探方法）的禁令，并发放更多北海石油和天然气钻探的许可。

特拉斯表示，「数十年来对能源的短期思考」以及未能确保供应，导致严重依赖天然气来满足能源需求的英国，很容易受到价格飙升影响。

她还说：「重大挑战需要采取重大应对措施，以确保英国再也不会陷入这样的情况。」

© 2022 AFP