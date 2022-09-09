英国威廉王子肩负期待 展现王室现代风貌

（法新社伦敦8日电） 英国女王伊丽莎白二世逝世，其子查尔斯继位，孙子威廉成为王位第一顺位继承人。威廉与王妃凯特以更轻松和个性化的方式履行王室职责，为新时代的君主政体展示更现代的愿景。

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正式头衔为剑桥公爵和公爵夫人的威廉（William）与凯特（Kate）备受爱戴，两人于2011年结婚，以相对亲力亲为的方式抚养乔治（George）、夏绿蒂（Charlotte）和路易（Louis）3名子女，呈现模范家庭的面貌。

现年均为40岁的威廉和凯特，早年在苏格兰的圣安德鲁斯大学（University of St Andrews）就读时相识。当时威廉是个万人迷，他一来就读，就让这所古老的学校收到大批入学申请。

2009年，威廉获得英国皇家空军（Royal Air Force）搜救直升机的飞行员资格。他与凯特结婚后，与2013年出生的乔治在威尔斯（Wales）西北外海的安格尔西（Anglesey）岛上一间租来的农舍住了几年。

威廉在2017年成为全职皇室成员，与家人移居到伦敦的肯辛顿宫（Kensington Palace）。

如今一家人搬到温莎（Windsor）庄园的阿德莱德小屋（Adelaide Cottage），自本周开始，3个孩子都在附近的兰布克（Lambrook）私校就读。

威廉逐渐承担起更多王室职责，包括授予骑士身分，同时也促进各种不同议题发展。

威廉和父亲查尔斯一样，在2020年感染了COVID-19（2019冠状病毒疾病），并公开打击反疫苗的假讯息。他和凯特接种疫苗时都有拍照纪录。

今年8月，民调公司「舆观」（YouGov）调查显示，在英国民众最喜爱的王室成员排行榜上，威廉和凯特各居第2名和第3名，仅次于伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）。

资深王室记者乔布森（Robert Jobson）说：「我认为威廉和凯特在很多方面都像是年轻版的女王和菲立普亲王（Prince Philip）。」

乔布森告诉法新社：「他们现在已经不那么年轻了，但在这方面，继那么多老迈君主之后，他们肯定会赋予君主制度一种现代感，这可能是让制度延续下去的必要元素。」

乔布森还说，查尔斯的政权「会被视为传位给儿子的过渡期，威廉年轻得多，也更有魅力。当然，在位时间也会更久」。

© 2022 AFP