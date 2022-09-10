中俄虐行争议无解 联合国人权理事会几近失能

（法新社日内瓦10日电） 面对中国和俄罗斯严重侵害人权的指控，以解决人权问题为设立宗旨的联合国人权理事会不确定该如何应对，似乎陷入瘫痪状态。

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将从12日起在日内瓦举办为期1个月会议的联合国人权理事会（UN Human Rights Council），过去经常采取行动进行调查，并遏止各国的虐行。

只不过，当涉及的国家是全球强国以及联合国安全理事会（UN Security Council）常任理事国时，任务就变得更加棘手且令人担忧。

一名欧洲外交官告诉法新社记者：「联合国人权理事会建立回应的方式，将影响到它在未来数年应对最严重情况的能力。」

前联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）8月31日在卸任前发布拖延已久的新疆报告，警告中国可能犯下违反人道罪后，中国正面临密切检视。

这份报告让联合国得以证实，维权人士和其他人对新疆一连串虐待行为的指控属实，这些人提到，目前已有超过100万名维吾尔人和其他穆斯林遭拘留；报告中也暗示，联合国人权理事会应解决这个问题。

同时，西方国家及其盟国若未能在47个成员的理事会中通过一项决议，他们将对其影响保持警惕。

受访的欧洲外交官指出，「不作为是有代价的，尝试作为但失败也要付出代价」，观察人士说，中国一直在幕后大力游说各国，以便对任何举动「先发制人」。

同样的状况也发生在俄罗斯，联合国人权理事会今年稍早曾下令对俄罗斯进军乌克兰的侵犯人权进行高规格调查；但人权理事会也面临愈来愈大的压力，要求把目光转向俄罗斯境内的虐行。

人权团体已敦促欧盟国家主导订定一项决议，任命一名被称为特别报告员的独立专家来进行调查，但至今尚未做出任何决定。

© 2022 AFP