乌克兰东北部反攻传捷报 莫斯科宣布撤军

（法新社哈尔科夫10日电） 乌克兰基辅当局今天宣布，其军队在闪电反攻中占领了东北部的一个关键后勤枢纽，俄军同日宣布从哈尔科夫地区撤军。

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法新社报导，与此同时，莫斯科支持的一名东部分离主义地区领袖表示，俄军正在顿内茨克（Donetsk）东部的数个地区与基辅军队进行「艰难」的战斗。

一名乌克兰官员还说，乌军正逐渐逼近东部城市利西昌斯克（Lysychansk），该市在7月的激烈炮战后被俄军占领。

在乌克兰东部经历数月战斗之后，莫斯科宣布撤军，以及基辅声称进入库皮扬斯克镇（Kupiansk），堪称战局的最重大转变。

俄罗斯国防部发布声明称：「已决定重新集结驻扎在巴拉克列亚（Balakliya）和伊久姆（Izyum）地区的俄罗斯军队，以加强顿内茨克前线的攻势。」

报导指，乌克兰特种部队稍早在社群媒体发布照片，显示身穿迷彩服、手持自动武器的军官身在库皮扬斯克（Kupiansk），俄方随后宣布撤军消息。

拥有约2万7000人的库皮扬斯克在2月24日俄罗斯入侵首周即告沦陷。乌国特种部队在贴文中表示，这里的人民「过去曾是、同时也将永远会是乌克兰人」。

观察人士预计，接下来乌军可望在与俄国接壤的哈尔科夫（Kharkiv）地区取得进一步进展。

© 2022 AFP