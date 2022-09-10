美国建印太经济架构 与亚洲盟国达成共识

（法新社洛杉矶9日电） 美国盼建立印太经济架构，今天与亚洲盟国对贸易与供应链的议题在内的一系列谈判目标达成共识。

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印太经济架构（Indo-Pacific Economic Prosperity Framework, IPEF）举行首次部长级会议，官员们替占全球经济40%的14个国家，为关键支柱的共同标准制定了基础，当中包括绿色能源和打击贪腐，但未对架构骨干提供多少实质内容。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）总结时说：「我可以很有信心的说，IPEF将在美国及其他IPEF国家创造就业机会。」

「我们能敲定4项部长级声明，列出框架全貌，并替未来的讨论提供路线图。」

数年前，前总统川普让美国退出更全面、好不容易谈成的跨太平洋伙伴协定（TPP）。这个区域贸易协定之后在华府缺席下持续推进，被称为是「高品质」的协议，能真正地与中国经济实力相互抗衡。

但随着美国舆论对自由贸易协定的态度转趋保守，认为将对美国就业构成威胁的情况下，拜登政府选择不重新加入TPP，转而打造印太经济架构。

目前参加印太经济架构的国家有美国、澳洲、汶莱、斐济、印度、印尼、日本、韩国、马来西亚、纽西兰、菲律宾、新加坡、泰国与越南。

雷蒙多赞扬「所有成员间达成的共识和承诺」，尽管她也承认印度尚未签署有关贸易和数位经济的协议。

与会的商界领袖表示，在没有像TPP这样强而有力协议的情况下，经过两天谈判所达成的框架是值得肯定的。

这个联盟理论上是一个「开放平台」，之后可能还会有其他国家加入，但不包括台湾。

© 2022 AFP