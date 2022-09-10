评估报告：乌克兰至少需3490亿美元重建

（法新社华盛顿9日电） 根据一项今天公布的报告，俄罗斯入侵乌克兰之后造成巨大破坏，重建将需要3490亿美元（新台币10兆7736亿元）经费。

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这个数字已经是乌克兰经济规模的1.5倍之多，但根据乌克兰政府、欧洲联盟执行委员会（European Commission）和世界银行（World Bank）的联合评估，这还只是最低估算，随着俄乌持续交战，未来数月可能会再增加。

这份报告提到，俄罗斯于2月底入侵乌克兰，截至6月1日止，光是乌克兰的实体损失就已达970亿美元。

世界银行的欧洲暨中亚区域副总裁毕耶德（Anna Bjerde）说：「俄罗斯入侵乌克兰持续造成可观损失，从平民大量伤亡和数以百万计人流离失所，到民宅、企业、社会机构和经济活动的大规模破坏。」

报告估计，乌克兰未来3年将需要1050亿美元来解决迫切需求，例如恢复教育和卫生系统及基础建设；还要替家家户户修复供暖和能源，好为即将到来的冬天做准备；以及补助农业和修理重要的运输道路。

盟国纷纷向乌克兰伸出援手，七大工业国集团（G7）和欧盟就提供了390亿美元。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）说，欧盟已动支100亿欧元用于「乌克兰的融资、人道事务、紧急状况、军事援助，另也正筹备50亿欧元用于融资」。

© 2022 AFP