女王最后旅程 灵柩将行经爱丁堡抵伦敦

（法新社爱丁堡11日电） 英国女王伊丽莎白二世今天将踏上最后的旅程，她的灵柩将从她离世的苏格兰巴尔莫勒尔堡前往爱丁堡，途中料将会有成千上万前来哀悼的民众夹道相送。

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女王的灵柩移往苏格兰行宫「荷里路德宫」后，明天将行经爱丁堡「皇家大道」前进圣吉尔斯大教堂。这两地多次经历王室历史，也曾见证过浓浓的反英格兰情绪。

女王8日以96岁高龄辞世后，遗体一直留在苏格兰东北的巴尔莫勒尔堡（Balmoral Castle），女王灵柩今天将由礼车载运，前往500年历史的荷里路德宫（Palace of Holyroodhouse），完成当地仪式后，才会运往伦敦。

这座女王行宫后方是火山「亚瑟王座」（Arthur's Seat），苏格兰国王詹姆斯四世（James IV）开始在这个前身为「圣十字修道院」（Holyrood Abbey）的地点修筑宫殿以来，至今已有数世纪为苏格兰和英格兰的君王使用。

载着这位英国君主灵柩的灵车，将在历时6个小时的路程中抵达爱丁堡。据报车队将于上午10时出发，经由亚伯丁（Aberdeen）和丹狄（Dundee），让沿途城镇和村庄的哀悼者都能表达敬意，接着在下午4时抵达爱丁堡。

10日正式登基的英国新王查尔斯三世（Charles III）12日将亲自前往爱丁堡进行祈祷仪式，女王的灵柩13日将由英国皇家空军（Royal Air Force）接送到伦敦附近的诺霍特（Northolt）机场，再由专车送往白金汉宫（Buckingham Palace），14日起，灵柩将安放在国会大厦西敏宫（Palace of Westminster），供大众瞻仰4天。

英国王室宣布，女王的国葬将于19日举行，届时灵柩会在皇家部队的护送下移驻西敏寺，以举行隆重的国葬典礼。

伊丽莎白二世在位期间常造访荷里路德宫，每年都会在这里举办约有8000人参加的园游会。2010年，教宗本笃十六世（Pope Benedict XVI）访英期间，就在这里接受女王接待。

明天，新即位的查尔斯三世将陪伴母亲的灵柩行经爱丁堡最热闹的「皇家大道」（Royal Miles）前进宏伟的圣吉尔斯大教堂（St Giles' Cathedral），查尔斯三世将在教堂内守灵。

建于1124年的圣吉尔斯大教堂（St Giles' Cathedral）是天主教教堂，曾见证英国历史多个重要时刻。

© 2022 AFP