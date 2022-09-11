威廉凯特与哈利梅根久违同框 英媒盼王室和解

（法新社伦敦11日电） 英国威廉王子夫妇与哈利王子夫妇10日一同现身，英国媒体今天纷纷以头版报导4人意外合体，期盼王室兄弟能够和解。

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威廉与哈利及两人的妻子凯特和梅根穿着全黑丧服，在温莎城堡（Windsor Castle）外，观览自英国女王伊丽莎白二世8日以96岁高寿过世以来，民众留下的一排排花束。

这一幅尽释前嫌的画面，登上许多报纸的周日头版。

「周日镜报」（Sunday Mirror）头版标题为「为了奶奶再次团聚」，「周日电讯报」（The Sunday Telegraph）标题是「悲伤的团聚」，「太阳报」（The Sun）则是「4人都到了」。

尽管4人久违同框，但关系似乎依旧有些尴尬，「星期日泰晤士报」（Sunday Times）标题写道：「开战的温莎王朝为了向女王致敬而尴尬休战」。

太阳报专栏作家、王室专家席维德（Ingrid Seward）说，「女王的死似乎办到了不可能的事情，让威廉和哈利两兄弟再次合体」。

「当他们从同一辆车上下来，在妻子陪同下于温莎漫步时，全国上下屏息关注。」

她表示：「很有可能因为情绪如此高涨，能让两兄弟再次成为朋友。」

「每日邮报」（Daily Mail）的文恩（Sarah Vine）表示，这次重聚「让数以百万人感到高兴」。

她说，「这会持续下去吗？我们必须祈祷它会」，并呼吁哈利放弃出版自传的计画。

她表示，「现在是宽恕的时刻，是时候把所有事情放到一边，找出共同向前迈进的方法」。

尽管部分媒体的标题透露着乐观，但星期日泰晤士报写道，「虽然两兄弟在温莎表演了一场团结秀，但据了解，他们事前的幕后谈判时间延长，导致抵达温莎城堡的时间推迟了45分钟」。

太阳报也报导，「据知过去的伤口没有完全愈合，这次（在温莎城堡）散步更像是暂时休战」。

周日电讯报报导，这次合体「是一场猛烈公关，目的是要阻止10天的全国哀悼期，被王室兄弟依旧不和的故事所掩盖」。

报导赞扬威廉王子「递出橄榄枝」，但同时警告「虽然共同亮相，无疑将为这对曾形影不离的兄弟开启治愈的过程，但不可否认的是，通往和平的道路并非没有潜在坑洞」。

© 2022 AFP